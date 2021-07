Kuidas ja miks tapetakse presidente? 

Muammar al-Gaddafi Foto: Reuters / Scanpix

Juuli alguses tapeti Haiti president Jovenel Moïse, kes oli nädal varem saanud 53aastaseks. Tegemist oli erakorralise juhtumiga, sest viimasel ajal on riigipäid mõrvatud harva. Viimase 30 aasta jooksul ehk alates Eesti taasiseseisvumisest on vägivaldsel teel teise ilma läinud vaid kümmekond presidenti ja üks kuningas, kusjuures need mõrvad pandi toime peamiselt Aafrika riikides. Paljudel juhtudel on nende kuritegude asjaolud jäänud välja selgitamata.