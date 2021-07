Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas saja-aastane talumees krahviga protsessis 

„Kõrge Purtse kalda ja mere vahel on liivaluitel väike armetu onnikene, mis on püstitatud täpselt Püssi ja Aa mõisade piirjoonele. See on Viru ranniku omapärasema elaniku, ligi 100aastase Jüri Sope kodu,“ kirjutab Tallinna Post 1936. aasta juulis.