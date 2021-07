OPERATSIOON VALKÜÜR: atentaat Adolf Hitlerile pidi ennetama Saksamaa alandavat sõjakaotust 

Nagu eelnevalt mainitud, oli 20. juuli palav päev ja nõupidamine ei toimunud punkris. See oli Hundikoopasse saabunud Stauffenbergile suureks pettumuseks, sest uues briifingupaigas polnud tema portfellis asuvate lõhkeainete plahvatamiseks sugugi nii head tingimused kui kitsas ja isoleeritud maa-aluses ruumis. Sellele tagasilöögile vaatamata otsustas 36aastane ohvitser plaani ellu viia. Enam polnud ka tähtis, kas Himmler ja Göring on samas ruumis. Vandenõulasi sundisid tagant kuulujutud, mille kohaselt oli gestaapo nende tegevusest haisu ninna saanud – ehkki teadaolevalt see nii polnud. Tasub märkida, et samal ajal viibis Hitleri juures visiidil ka Itaalia fašistide juht Benito Mussolini, ent teda sakslaste nõupidamislaua taha ei kutsutud.

Vahetult enne nõupidamise algust palus Stauffenberg luba kasutada vannituba. Ettekäändeks tõi ta higist läbivettinud särgi vahetamise, ent tegelikult pidi ta paigaldama lõhkeainepakkidesse detonaatorid. See oli sõjas saadud vigastuste – eelkõige puuduva käe – tõttu Stauffenbergile paras katsumus. Kui ta esimese n-ö pliiats-tüüpi detonaatori näpitsatega kinni vajutas ehk aktiveeris, jäi plahvatuseni umbes kümme minutit. Teist lõhkeainet ei õnnestunud Stauffenbergil töökorda seada, sest nõupidamine oli juba alanud – sellest teatas vastupanuliikujat valjude koputuste saatel üks Hundikoopa valvuritest. Teise lõhkeainepaki andis ta kaasvandenõulasest abilisele Werner von Haeftenile.

Stauffenberg mõistis, et plahvatus pidi tulema vaid ühe lõhkekeha tõttu oodatust nõrgem. Lisades takistava faktorina veel uue nõupidamisruumi, pidi mees paigutama plaani õnnestumise nimel portfelli Hitlerile väga lähedale. Kavala käiguna ütles ooberst valvuritele, et sõjas saadud vigastuste tõttu on tema kuulmine halb, mistõttu pandigi ta istuma Hitlerist vaid mõne koha kaugusele. Peagi vabandas Stauffenberg end telefonikõnega ja lahkus ruumist. Tol hetkel tundus Hitleri atentaat veel täiesti reaalne. Ent Stauffenbergi kohale istus teine ohvitser, kes liigutas portfelli midagi aimamata Hitlerist kaugemale – teisele poole nõupidamislaua üht suurt puidust jalga.

Pomm plahvatas mõned minutid pärast Stauffenbergi lahkumist – täpselt kell 12.42. Surma sai neli inimest, ent nende seas polnud Hitlerit, kes sai vaid väiksemaid vigastusi (plahvatus purustas ka tema püksid). Koos Haefteniga Hundikoopast minema kihutanud ooberst seda veel ei teadnud. Nad lendasid kiirelt Berliini. Vandenõulaste peastaapi – Bendlerblocki hoonesse – olid saabunud vastakad sõnumid. Üks nende liitlane teatas Hundikoopast, et Hitler on elus, ent Stauffenberg kinnitas pärast maandumist telefoni teel, et Hitler on surnud. Berliinis ärevalt teateid oodanud kindral Olbrich otsustas viimaks anda reservväele käsu operatiivplaani Valküür käivitamiseks. Kell oli 16.00.

Nõupidamislaua skeem. Rohelised jäid ellu, punased surid. Sinise ringiga märgitud Hitler asus pommist (kollane ruut) liiga kaugel. Foto: Wikimedia Commons

Läbikukkunud atentaat võimaldas Hitleril rivaale kõrvaldada

Natside juhte ja SS-lasi hakati vahistama nii välisriikides kui ka Saksamaal, ent niigi viibinud käskude puhul valitses segadus. Stauffenberg saabus Bendlerblocki 40 minutit pärast Berliinis maandumist. Samas hoones asunud reservväe ülemjuht Fromm oli saanud Hundikoopast kinnituse Hitleri ellujäämise kohta. Samas kõnes uuriti temalt ka Stauffenbergi asukohta. Fromm, kes polnud küll ise vandenõulane, ent neid seni pigem toetav, mõistis, et plaan ja Stauffenberg on avastatud, ning ka teda võidakse sellega seostada. Seega käskis ta oobersti tolle saabudes vahistada. Juhtus aga vastupidine olukord ja hoopis Stauffenberg ja Olbrich võtsid Frommi vahi alla.