Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Viru tänaval nähti relvastatud dessantväelasi  

Ajakirjanikud ruttasid politsei korrapidajalt uurima, miks dessantlased ringi luusivad. Too tunnistas, et huvitaval kombel pole tema sellest kuulnudki. „Tavaliselt tuleb politseisse lausa kõnede sadu, kui laigulises vormis mehi on linna peal nähtud,“ tunnistas ta. Kui korrapidaja kuulis, et sõduritel olid automaadid kaelas, lubas asja lähemalt uurida.