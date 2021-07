Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas inimene võib ikka olla nii nõnge ja lurnis 

Kui Johannes Aavik 1934. aastal Tallinna Posti palvel arutles, milline on keel poole sajandi pärast, siis toetuti pealkirjas inimeste hämmastamiseks just neile sõnadele. Aavik oli muidugi ennustamisega ettevaatlik: kindlasti võib öelda, et keel on võrratumalt rikkamaks muutunud. Aga: „Eesti keel vajab veel väga palju uusi keelendeid.“

Frapeerima asemel öeldakse põrpima, arvas Aavik. Kuid pidi veel Rootsis pagulasena olles 1947. aastal selgitama: see tähendab tugevasti ja järsku tähelepanu äratamist, põrutamist ning sedagi, et „tal oli põrpiv sarnasus mu onuga“. Too sõna on tänini olemas, aga on igapäevakasutuses „rabama, rabavalt“ kujul.