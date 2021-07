Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eesti saadik Moskvast Rootsi põgenes 

Kui Tallinnas sai selgeks, et Rei kandidatuur peaministri kohale Ždanovile ei kõlba, oli saadik tagasi Moskvasse lennanud. „Ta teatas telegrammiga Eestisse, et tema ära kutsumisest avalikult ei teatataks varem, kui ta on saanud teha lahkumisvisiidid Moskva diplomaatkonnas veel ametis oleva saadikuna… Minu passis oli siis juba Rootsi viisa olemas. Mu mees sõitis saatkonnad läbi, jättis Rootsi oma viimaseks, kus ilma osakondi asjasse segamata tembeldas saadik isiklikult tema passi viisa. Meie lennupiletid Stockholmi telliti tavalises korras Inturisti kaudu. Rootsi poolt viseeritud diplomaatiliste passide omanikena ei olnud selleks mingeid vormilisi raskusi,“ meenutas Therese Rei.