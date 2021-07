JUULIS AJALOOS: Tartu linn läks põlema  

Foto: Eesti Kunstimuuseum SA

Juuli algul 1912 said inimesed näha esimest Eesti- ja Liivimaad läbinud rahvusvahelist autode võidusõitu ehk tähesõitu (niinimetatud keisrisõitu). See kulges marsruudil Peterburi–Narva–TallinnTartu–Riia. Tähesõidu korraldas Venemaa Imperaatorliku Automobillistide Ühing. Teada on ka see, et sõidul osales 19 autot.