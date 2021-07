VANA FOTO | Heinaaeg on käes!

Foto: Aleksander Koitla / Rahvusarhiivi filmiarhiiv

Juuli on olnud maarahvale kibe tööaeg – tuli ju talveks loomadele heina teha. Tegelikult algas heinaaeg küll juba jaani- ehk leedopäevast. Heinaaega jätkub umbes kuuks – jaagupi- ehk jaakkapäevaks (25. juuli) saab see läbi, sest rohi on puitumas. Edasi tuleb juba viljalõikuse aeg.