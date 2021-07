KUMMITUSLUGU | LEGENDID PÜSSI KRAHVIST: saapapraad ja väsitamiskamber 

Püssi krahvist rääkivaid lugusid on Eesti rahvaluule arhiivis üsna palju. Kuna lõviosa neist on kogutud 1950.-1960. aastatel, siis võib kindel olla, et mõisahärrast rääkivad lood peavad üsna värvikad olema, et ikka veel kõneaineks on olnud. Nõnda tõdeb ka 1985. aastal küsitletud jutustaja, et „Küläp ta oli siis kas liiga ia või liiga ull mõisnik. Ei muidu oleks temast luod rahvasuhu läind“.