MATS ALATI ON TUBLI MEES: esimene eestlasest mõisahärra kasutanud ka esimese öö õigust

Erdellide kabel Taagepera Ala kalmistul. Foto: Elmo Riig / Sakala / Scanpix

Patküla mõisa rendihärra ja Roobe mõisa pärishärra Mats Erdell olnud igati mõisniku mõõtu mees, ehkki oli puhastverd mulk ja kandis ka mõisnikuna auga Mulgi rahvarõivaid. Rahvasuu kujutab teda ajastu- ja kombekohase mõisahärrana, kes kasutanud koguni esimese öö õigust. Patküla tõllahoone peal olevat tal olnud isegi eriline kamber, kus neitsid pruudikorras käinud. Siiski ei saa välistada, et rahvasuu on omistanud Matsile lihtsalt mõisnikule väärilise käitumismalli, et esimene eesti soost mõisahärra sakstele mingil moel alla ei jääks.