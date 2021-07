Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas piirivalveohvitser naistega Venesse põrutas 

Aga need olid veel õied. „Leitnant käis daamidega kommuunamaal“, kirjutasid Waba Maa ja teised väljaanded 10. juulil 1931. „Irboskas asusid Nõukogude Venesse sõitvale kaubarongile piirivalveleitnant Saar, Irboska jaamaülema tütar prl Tamm, Sovtorgfloti esindaja Johansoni abikaasa ja veel keegi preili Karn. Leitnant kavatses minna kordonisse ja daamid pidid kaasa tulema piiri vaatama ja lõbusõidule. Kas unustasid sõitjad vedurijuhile öelda, et see siinpool piiri peataks või läks peatamine vedurijuhil meelest, kuid lõbusõitjad sattusid teisele poole piiri, võeti siis kinni ja toimetati Pihkvasse. Seal kuulati nad üle. Selgus, et nad olid piiri ületanud kogemata. Seltskond viidi jaama, pandi seal dresiinile ja toodi hilisõhtuks Eestisse tagasi.“