Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Lembit austusavaldustega koju tuli 

Uudisleht kirjutab: „Meie allveepaadid on moodsamaid, mis ehitatud Inglismaal. 21tolliseid torpeedotorusid on allveelaeval neli, torpeedode üldpikkus on kuni seitse meetrit. Allveelaevad on ehitatud eriliselt rannakaitseks. Peal on neil ka üks suurtükk ning põhjamiinide panemise seaded. Meeskond oli seni 30 meest, see arv suureneb edaspidi. Mehed elavad laeva sisemuses otse torpeedode kõrval, kus igal mehel on oma koi. Tekil periskoobi torni kõrval asub eriline kamber kokale. Siin valmistatakse toitu muidugi siis, kui allveelaev sõidab vee peal. Enne sukeldumist tuleb alati hüüda – kokk alla!“