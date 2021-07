Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Saksa väed Eestisse jõudsid 

Omakaitselased kiirustasid järgmisel varahommikul Talilt Kilingi-Nõmmele, et Ullerspergeriga kohtuda. Kui kapten Raid küsis turskelt 47aastaselt oberstilt, kas sakslastel on äkki vaja Pärnu vallutamisel abi, muigas ta vaid ja üles, et nad saavad ise hakkama. Eestlased võivad aga hoolitseda selle eest, et tagalas valitseks kord.