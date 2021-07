Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas naisajakirjanikke kinno ei lubatud 

„Puuduseks on see, et film näitab üksikuid episoode 1905. aasta rahutuste mahasurumisest ja puudub kogu teost läbistav ülddraama,“ kirjutab lehe arvustaja. „Mõni stseen on vast ka liig tugevates värvides lavastatud – mõjub liiga vapustavalt. Hirvonen isegi ütles, et ta ei kutsunud naisi ajakirjanikkude jaoks korraldatud demonstratsioonile: viimaks naised leiavad filmi olevat nende jaoks liiga õudse ja mõjutavad arvustuste kirjutamisel… Kuid võib olla, et film tõmbab just seepärast kino täis – vesiste filmioperettide peale kulub ära vaadata ka midagi närvepingutavat.“