Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eesti võinuks ehitada tuumapommikesi 

Omaaegne keskkonnaminister Tõnis Kaasik on kirjutanud 1999. aasta jaanuaris ajakirjas Luup, et tõenäoliselt valmistati just Sillamäel (või vähemalt sealsest uraanist) Nõukogude Liidu esimene tuumapomm, kuid sealsed töötajad olid siiski veendunud, et eksministri kirjutatu ei pea paika. Nende meelest polnud Sillamäe toodang kaugeltki piisav tuumarelva valmistamiseks. Arhiivides pole ka mingeid andmeid selle kohta, et tuumarelva oleks tervikuna Sillamäel kokku pandud.