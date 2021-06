Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Prantsuse keisrinna käevõru leiti Tallinnast  

On 1925. aasta, kui Päewaleht oma loo avaldab. Seitse aastat varem oli sõjaministeeriumisse tulnud tüse keskmist kasvu juba hallinevate juustega energilise kavala pilguga sinisilmne mees, kes esitles end USA kodaniku, mereväekapten Henry Reissarina ning teatas: olen valmis üht kompaniid sõjaväge täitsa omal kulul Eesti Asutava Kogu ja temale järgneva valitsuse kaitseks kuni sõja lõpuni ülal pidama.

17. detsembril 1918. sõlmiski sõjaministeerium kapten Henry Reissariga lepingu, et too asutab ja peab ülal roodu, mis saab nimeks „Eesti scout“. Vabadussõjas kasvas see rügemendiks ja scoutspataljon tegutseb praegugi. Reissar andis neile ka (Ameerikast laenatud) tunnuslause - e pluribus unum, paljudest saab üks (jõud).