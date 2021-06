Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Tallinn lõpuks uulid tänavateks vahetas 

„Liiklemisteede nimetusena Tallinnas oli seni tarvitusel uul. Mitmel pool mujal linnades ja alevites on liikumisteede nimetuseks tänav. Linnade Liidu algatusel kaalus küsimust Akadeemiline Emakeele Selts, asudes seisukohale, et linnade ja alevite liikumisteede nimetused tuleksid ühtlustada ja nimetada üldiselt tänavateks. Ka Tallinna linnavalitsus tegi nüüd otsuse, et uuli asemel võetakse ametlikult tarvitusele tänav,“ kirjutab Esmaspäev 1936. aastal. Sõda veneaegse uulitsaga oli ju kestnud Vabadussõjast saati.