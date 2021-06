Eestlased Ameerikat vallutamas: esimesed võisid olla kohal juba 1627. aastal 

Pikalt temal ja tema kümnetel kaaslastel puhata ei lastud. Kibekiiresti tuli ehitada endile indiaanlastelt igaveseks ajaks ostetud maale tugipunkt, mis juba samal sügisel suurtükipauguga avati ja Rootsi kuninganna järgi Fort Christinaks ristiti. Kui too eestlane ei olnud üks ehitajatest, siis läks ta koos perega, mis tal võis, aga ei pruukinud kaasas olla, lähikonda metsast põllumaad raadama ja talu rajama. Nii loodi Delaware'i Rootsi koloonia, mis pidas vastu 17 aastat, enne kui algul hollandlased ja siis inglased selle alistasid. Nya Sverige ulatus oma hiilgeaja lõpul Delaware'ist Pennsylvania, New Jersey ja New Amsterdamini (praegune New York) välja. Kuid Soome arvamusliider kirjanik Arvid Järnefelt on väitnud, et tegelikult olid esimesed eestlased Delaware'is kohal juba 1627. aastal.