Armuke sai võõra naise juures kuuli kopsu: kohus mõistis tulistaja õigeks 

Tulistaja, kaks korda oma naisest vanem politseikordnik Karl selgitas kohtus, et oli kahtlustanud juba ammu, et ta 19aastane kaasa võtab vastu võõraid mehi, kui ta teenistuses on: „Sel õhtul märkasin naise juures erilist ärevust ja ta oli hilja koju tulnud. Läksin keskööl teenistusse, aga tunnike hiljem lahkusin postilt, et vaadata, mis kodus toimub. Uks oli lukus. Toast leidsin võõra mehe. Silme ees läks mustaks ja lasin ta pihta kaks pauku.“