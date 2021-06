Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas rahvasaadikute popim auto oli Žiguli 

Sel sajandil olud muutusid. Mõni agaram saadik märkis ka ise mürgiselt, et Toompea autoparklat kaunistavad valdavalt kõrgema hinnaklassi sõidukid, mida liisitakse maksumaksja rahaga. Üks rahvaesindaja arvas, et autod võiks riigikogulastele riigihankega osta, et mitte liialt priisata. Kes tahab kallimat masinat, see tasugu sõiduki eest enda rahakotist. Res Publica fraktsioon teatas vahepeal, et teeb üldse ettepaneku keelata kuluhüvitiste eest autode liisimine ning restorani- ja alkoholiarvete hüvitamine, kuid nendegi hoog vaibus.