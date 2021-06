KOHAPÄRIMUSTE UURIJA: „Sõbessoo järve vaim ilmutab end järveveel vana vokiga sõites." 

Jüri Metssalu on sündinud ja kasvanud Raplamaal. Bakalaureusekraadi ajaloos sai ta Tartu ülikoolist. Ka arheoloogia magistrantuuris käis Metssalu seal, kuid lõputöö on esitamata. Ta on ka ise oma teadmisi nii õpetaja kui ka lektorina edasi andnud. 2006. aastal, kui Metssalu oli viimase kursuse ajalootudeng, sai ta president Arnold Rüütlilt rahvaluule kogumispreemia. 2011. aastal pälvis ta Eesti kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia, 2018. aastal aga sai ta kultuuripreemia Eesti kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupilt. 2020. aastal anti Metssalule hiie sõbra tiitel.