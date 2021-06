KUMMITUSED | TARTU OOPERIFANTOOM: Kas Vanemuises kummitab Kaarel Ird ehk Vana Hirmus ise? 

Foto: Eduard Selleke / Rahvusarhiivi filmiarhiiv

Vanemuise 1918. aastal valminud väikese maja töötaja on kirjeldanud, et nägi kord, kuidas üks pikka kasvu mees tuli etenduse ajal vaikselt aksi vahelt puldi poole. Mees oli seisnud korraks lava ääres. Inspitsient tahtis teda takistada, aga siis oli salapärane mees juba kadunud. 2010. aastal teatrifolkloori kogumise käigus Vanemuise teatri töötajatega tehtud intervjuudes arvati, et küllap see oli Kaarel Ird ehk Vana Hirmus. Samuti on nähtud, kuidas Irdi vaim läheb etenduste ajal tegelaste tagant läbi ja suundub üle lava oma kabinetti.