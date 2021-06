KALININ TALLINNAS: „Meid oli ühes toas neli või viis inimest.“ 

Vene revolutsionäär Mihhail Kalinin Volta tehases tööpingi juures. Foto: Rahvusarhiivi filmiarhiiv

„Kui ma saabusin Tallinna, jätsin pakid jaama ja läksin otsima inimest, kelle jaoks mul oli kiri ja kes elas Uue Kalamaja uul. nr. 8. Ent kui ma sinna tänavasse jõudsin, osutus, et kõik majad seal kannavad numbrit 8, ning mul ei jää muud üle kui käia majast majja ning pärida perekonnanime järgi Kääbat, sest just nii oli selle töölise nimi, kelle juures pidin peatuma. Kuid ometi ei suutnud ma teda leida,“ on enda kimbatust saabumisel kunagisse Revelisse meenutanud hilisem Nõukogude Liidu formaalne riigipea Mihhail Kalinin.