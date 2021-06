EESTI MUUSIKUD AMEERIKAS: Koos esineti nii Frank Sinatra, Tom Jonesi kui ka Marlene Dietrichiga 

Armas Maiste Foto: erakogu

Kui Eesti muusikud teise maailmasõja keerises mööda maailma laiali pudenesid, jõudsid mõned neist välja Ameerikasse – USAsse ja Kanadasse. Nagu nii mõnelgi pool mujal, said eestlastest ka seal kiiresti hinnatud muusikud: Frank Sinatra, Tom Jones, Engelbert Humperdinck, Marlene Dietrich, Michel Legrandi ja Mantovani orkestrid, Broadway muusikaliorkestrid, American Symphony Orchestra ja Montréali sümfooniaorkester on vaid mõned tuntumad nimed ja kollektiivid, kellega väliseesti muusikud Ameerikas koos laval on olnud.