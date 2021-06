UHKE GALERII! AURURONGIGA MINEVIKKU: Põhja-Lätis viib kitsarööpmeline 1920.-30. aastatesse 

Praegu on see Läti kirdenurgas maakonnakeskuste Aluksne ja Gulbene vahel opereeriv liin ainuke omataoline, mis Läänemere maades veel iga päev reisijaid veab ja kohalikud kasutavad seda üheksa peatusega raudteejuppi, millel toimub iga päev mõlemas suunas kaks reisi, igapäevaseks liikumiseks siiani. Ühtlasi on see raudtee tehnikamälestisena muinsuskaitse all.