JUUNIKÜÜDITAMINE 1941: siiamaani otsivad inimesed seletust, miks lähedane ära viidi, aga ei leia ega leia põhjust – seda lihtsalt ei olegi! 

Foto 1941. aastal Jõhvist Siberisse saadetud perekonnast 1950ndatel. Pildil kaks naist ja kaks väikelast, kaksikud tüdrukud. Foto: Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu

„Juhan Peegel sai sõja esimesel päeval Värska sõjaväelaagris teada, et tema vanemad ja vanem vend on küüditatud. /…/ Pärast sõda tegi Peegel käigu, mida on tänapäeval raske uskuda. Ta sõitis oma emale Venemaale järele ja tõi ta tuhandete kilomeetrite tagant kodusaarele tagasi. Ainuke pisuke õigustus, mida tal oleks võimuesindajaile olnud võimalik öelda, oli oma rindemehe staatus.“