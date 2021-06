Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas raadiomuusika hädahüüded summutas 

„Täitsa sobimatu on asjaolu, et Ringhäälingu saatejaam ranna-raadiojaama hoones asub. Meil ei lubata Ringhäälingu töötamise ajal sädesaatejaama tarvitada, sest see segavat Ringhäälingu muusika nautijaid,“ räägivad ranna-raadiojaama töötajad. „Laevad kutsugu Tallinnat kuipalju tahes, aga meilt ei tohita neile nii vastata, et nad meid kuuleks – segab Ringhäälingu „kundesid“.“