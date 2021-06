Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas nudistid Tatari tänavale jõudsid 

„Tsinkograaf (Eduard) Talviku maja lame katus Tatari tänavas on aastaid olnud päikesekummardajate Mekaks – muidugi meestele ja naistele eraldi. Nüüd on vabakehakultuuri ühing leppinud majaperemehega kokku ja teatavatel kellaaegadel hakatakse seal iga päev korraldama ühispäikesevanne,“ kirjutas Tallinna Post 4. juunil 1933.

Alastilõbu ei kestnud kaua. 25. juunil 1938 kirjutab Esmaspäev: „Tallinnas on katuseaed Tatari tänava algul, kus oli omal ajal uhke „supelrand“ liiva ja dušiga. Aeda kasutasid alastikultuuri harrastajad, kel oli võimalus südalinnas end lageda taeva all uudishimuliste pilkude eest varjata. Praegu on tuul aiast suurema osa liivast välja puhunud, kuid majaomanikul kasvavad siin suurtes pottides persikud päris uhkelt. Ka nöörkiik ripub veel siin ja mäletab endisi lõbusaid aegu.“