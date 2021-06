JUUNIKÜÜDITAMINE 80 | Vangilaagris hinge vaakuva Ants Eskola turgutas elule malaariat põdeva naise rinnapiim 

Igahommikusel ringkäigul uurib ta ärevuses dr. Alksi nägu. Millal ta loeb arsti pilgust, et on saabunud saatuslik hetk. Millal teeb arst otsuse, et on tulnud aeg ta üle viia „sellesse“ palatisse, põrgu eeskotta.

Dr. Alks aga on märganud tema joonistamist ja toob talle oma kasutamata jäänud märkmikulehti ja isegi akvarellikillud pappalusel. Kuna ravida pole millegagi, katsub ta hoida teda tegevuses. Märkmikulehtedel on kõigil alumine parempoolne nurk kulunud. Ta lamab voodis, sirgeldab ja värvib, kuni väsib.

Ta teeb dr. Alksi portree. Dr. Alks on pärit Lätist.

Täiesti ootamatult saab ta kirja. See on „Estonia“ noorelt tantsijannalt Vera Leeverilt. Kirjas on küll tema olukorda arvestades kohatult juttu nõukogude korra eelistest kapitalistliku korraga võrreldes, aga kiri ise on ka midagi. Ta ei ole oma naiselt saanud ühtegi kirja. Seal, surma eeskambris, tekib tal mõte elu võimalikkusest. Ta teeb kolm akvarelli kolmest naisest ja iseendast. Üks tema naisest, üks kellestki salapärasest tundmatust ja üks temast ja Vera Leeverist, kõigil seljas muinasjutulised keskaegsed riided ja ehted.

Ta tuli haiglasse sügisel, nüüd on varakevad. Ühel hommikul tuleb erutatud dr. Alks ta voodi juurde ja küsib, kas ta on põdenud malaariat. Ta on.

„Hakkate saama piima!“ Piim pole mingi tavaline piim. Haiglas on sünnitanud malaariat põdev grusiinlanna, kelle piima ei saa lapsele anda. Dr. Alks on otsustanud selle piima talle joota. See on ainus ravim, mis võiks aidata. See ei kesta kaua. Grusiinlanna viiakse üle teise laagrisse. Aga see mõjub. Ta võtab jalad alla. Ta on nagu kummitus, kes sööb ja kõnnib. Dr. Alks otsib talle haiglas tööd, et teda seal kauem hoida. Ta pannakse koos sakslanna Käthega, kes on hambaarst, sanitariks. Käthe on vasakpoolsete vaadetega, lahkus enne sõda Saksamaalt ja tuli Venemaale. Beria paneb ta kohe koonduslaagrisse. Nad räägivad omavahel saksa keeles.

Mõnda aega lahkab ta koos ühe arstiteaduse üliõpilasega laipu. Lõpuks tehakse temast leivalõikaja. „Pajokki“ tuleb väga täpselt kaaluda. 400, 600, 900 grammi. Kes teeb rohkem tööd, saab rohkem. Tavaliselt ei saa ta „rohkem“ kuigi kaua. Kui leiva kaalust puudu jääb, torgatakse puuduv osa tikuga „pajoki“ külge. Vange on palju, leiba tuleb lõigata päeval ja öösel.