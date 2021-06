Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas lastele taheti eelistada avalikke naisi 

7. juuni Rahvaleht teatas, et selts tahab asutada Kose-Uuemõisas olnud linna hoolekandeosakonna laste suvekoloonia asemele avalike naiste varjupaiga. „Kose-Uuemõis on Põhja-Eesti ilusamaid kohti ja sobib laste puhkepaigaks veel ka läheduse tõttu linnale,“ kirjutas Rahvaleht, märkides, et mõisahoones on 60–70 tuba ning ühes pargi ja jõega on too koht nagu loodud kidura tervisega linnalaste puhkusekohaks. Rendileping lõppes ja põllutööministeerium tahtiski anda mõisa 24 aastaks seltsile prostituutide ja kurjategijate varjupaigaks.