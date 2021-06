VERETÖÖ NÕO VALLAS: hullunud talunik tappis kirvega kogu oma perekonna 

1940. aasta 28. aprilli kevadisel pühapäeva varahommikul varjutas Keeri küla väikese Saratovi talu poolt kerkiv tulesammas ja suitsupilv. Äsja ärganud kohalikud elanikud said kohe aru, et juhtunud on midagi halba. Esimesena saabus sündmuskohale taluperemehe Johannes Uusi naabertalus elav vanem vend Oskar. Ta nägi põlevat lauta, ent talu ümbruses polnud ühtegi inimest. Esmalt ruttas Oskar lauta ja päästis tulesurmast paar hobust. Järgnevalt ruttas ta elumajja, kus avanes kohutav vaatepilt.