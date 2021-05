Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eestis tegutsesid Palukeste pangad 

Otsa lahti tehes teatas Tallinna öömisjoni selts 1931. aasta kevadel: „Ohverdage palukeste pangale. Meie seltsi ülesanne on aidata kõiki kodutuid. Et neile võimaldada mingisugust tööd oleme meie asunud igasuguste äraviskamiseks määratud asjade korjamisele, nagu vanapaber, kirjaümbrikud, ajalehed, vanad raamatud, riided, vana raud, nööriotsad, jalanõud, mööblid, laste mänguasjad ja muu, mida enam ei tarvitata. Sellega teie võimaldate paljudele tööta inimestele tööd, kes viibivad meie hoole all ja vähendate nende häda. Korjake ja annetage oma palukesed ainult palukeste pangale!“