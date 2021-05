Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Venemaa meie piirikaitsjaid süüdistas 

Eesti tollase piirivalveameti juhid kinnitasid aga, et keegi ei võtnud midagi üle. Eestlased lihtsalt otsustasid, et need hooned tuleb valve alla panna, vältimaks lõhkumist ja lagastamist. Garnisoni ülematega oli peetud selle asjus kaks kuud kõnelusi. Paraku polevat need tulemusi andnud ja hoonetest veeti kogu aeg vara välja.