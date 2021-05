Villu Kanguri kultusraamat | Mida hekki? 

Oleks mul aga praegu vabu sääste – ma ei tea, mida selle eest annaksin, et eestlased õpiksid omavahel tagasi vestlema rohkem kui poole tuhande sõna ulatuses. Ma mõistsin seda poissi toona rohkem kui mõnda oma rahvuskaaslast.

Keeltega on paraku asi nii, et mul üks koertest räägib. Vahel kujuneb see isegi meie omavaheliseks vestluseks. Noh, sünonüüme seal eriti ei ole, ta väljendab end üsna erinevate täishäälikute piires. Aga meie pere mõistab, mida ta tahab.

Kui ma aga hakkan nüüd mõtlema, et keelega ma nüüd räägin… ja kellega…

Ma ei tea, kas selle asja nimi on uus viirus, aga sünonüümide unustamine on pandeemia. Kisub nagu tiba lapikuks maaks.

Ma üldse ei imesta enam, et omadega on vahel vaja suhelda ka sõnastiku abil. Kuidas aga muuta see taas selliseks, et me ei vestleks vaid suhtlustasandil?

Tegelikult on siin väga lihtne nipp: hoia kõrvad lahti nii ette kui taha. Tänapäeval on möödunud sajandi ajalehed juba digis. Lugegem neid. Minu põlvkond luges neid paberil. Ja sai muinsustest aru.

Mis puudutab aga seda, et mälupõhine piiratus on kaasasündinud, siis seda ma väga ei usu. Õnneks on veel nii palju noori sõpru, kelle suust voogab ilus emakeel! Noh, enamik neist on näitlejad. See on aga puhtalt mu enda tutvusringkonna rõõm.