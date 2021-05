Valve Raudnaski kolumn | Tähtsam kui armastus 

Kas me poolteist aastat tagasi oleksime ette kujutanud, et ajakirjanduse põhiteemaks saab kuude viisi tervis? Muidugi me teadsime, et igasugused taudid pole maailmast kadunud, aga uskusime raudkindlalt, et need ohustavad vähearenenud maid. Lääneriikides ometi midagi niisugust juhtuda ei saa! Me oleme ju nii kaugele arenenud.

Aga jälle sai elavaks piiblitõde, et kõik, mis saab maailmas juhtuda, võib juhtuda ka sinuga. Nüüd on küsimus selles, kas loodame ainult vaktsiinidele või mõtleme põhjalikumalt järele ka oma tarbimishullu eluviisi üle.