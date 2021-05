Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas piirileping Saatse saapa kohal õhus ripub 

Riigikogus mõeldi ja otsustati siis viie fraktsiooni ettepanekul lisada Moskvas allkirjastatud lepingule, õieti küll vaid selle ratifitseerimise seadusele, preambul. Seal tuletati meelde õiguslikku järjepidevust, nagu see on sätestatud Eesti vabariigi põhiseaduses, ning rõhutati, et piiri muutmine ei mõjuta ülejäänud Tartu rahulepingu teksti ega määra piirilepingutega mitteseotud kahepoolsete küsimuste käsitlemist. Täitmata jäi Isamaaliidu ja Res Publica nõudmine, et piirilepingu ratifitseerimise seaduses olgu märgitud ka okupeerimine ja annekteerimine.