LOOMAVEDAJANA REISIHIMU RAHULDAMAS: „Õudselt hästi sai Eri Klas loomadega läbi!“  

Polnud lihtne olla seiklushimuline noor Nõukogude Liidus! Välismaale ei saa, igal pool on piirangud peal. Mismoodi ometi näha natukenegi laiemat maailma? Vastus on lihtne: hakka loomavedajaks! Töö konti ei murra, samal ajal saad degusteerida õlut, loopida virtsa ja sõnnikut ning kogeda natuke ka romantikat. Romantikast rääkides ei saa unustada, et see amet soopõhist diskrimineerimist ei harrastanud, ka tüdrukud lõid kaasa. Vahel isekeskis, vahel koos kavaleriga.