Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas välisminister ärritas meie naabreid 

15. mail 2001. kirjutas Kanada väljaanne Vaba Eestlane, et Ilves tegi Balti naabrite kohta intervjuus väga otsekohase avalduse: „Ma ei tunne ennast baltlasena, ja kes /ebatsensuurse väljendi jättis Vaba Eestlane siinkohal ära/ on nemad, et mulle öelda, kuidas ma pean ennast tundma?“.

Ilves selgitas ajalehele, et kõik, mis Eestil, Lätil ja Leedul ühist, on tema arvates negatiivne: „Meid vallutati samal päeval, meid tõugati samal päeval vägisi Nõukogude Liitu ja meil olid samal päeval massilised küüditamised. Mina ei arva, et see oleks rahvuslik side...“.