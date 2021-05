HITLERI TEINE STALINGRAD: Põhja-Aafrikas langes vangi 240 000 meest 

VEEL VÕIDUKAD: Saksamaa ajakirjanduse propagandafoto uudse tankitõrjerelva katsetamisest Põhja-Aafrikas jaanuaris 1943. Foto: Vida Press

Saksa-Itaalia vägede kapituleerumist Tuneesias 13. mail 1943 on mõnikord nimetatud isegi teiseks Stalingradiks. Sõjavangide arvu poolest olid võitlused Tuneesias tõesti Stalingradiga võrreldavad, ehkki muus osas on neidki, kes seda võrdlust liialduseks peavad. Kuid suureks kaotuseks nii Itaaliale kui ka Saksamaale oli see igal juhul – alla andis ja sõjavangilaagritesse marssis 240 000 sõjameest, neist ligi pooled olid sakslased, ülejäänud itaallased. Lääneliitlased ei olnud nii suurt võitu teljeriikide üle seni veel saavutanud.