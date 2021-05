Kuidas Eesti oma vetest Riia Peeter Suure kuju leidis olles Tallinna oma hävitanud  

Eesti esimesi tuukreid, Vilsandilt pärit kapten Jakob Haus oli üks neist, kes sai võimudelt käsu pronksist Peeter I üles leida ja pinnale tõsta. Paraku ei leitud kuju laevaruumist ja otsingud jäid katki. Haus rääkis läinud sajandi 30. aastatel ajakirjanikele, et ta sai toona mitte just kuigi usaldusväärsetest allikatest teada, et torpeedoplahvatus kiskus osalt laevatekile ulatanud kuju – Peetri ratsu Lisetta ei tahtnud kuidagi trümmi mahtuda – vrakist välja ning seda tuleb otsida eemalt merepõhjast. Laeval olnud pärnulasest madrus Jürgens oli rääkinud Hausi pojale: „Magasin parajasti laeva ruhvis, kui kärgatas plahvatus. Jooksin üles tekile ja kuulsin, et meid tabas torpeedo. Laev hakanud vajuma, meeskond hüppas vette, mina järel. Juba meres olles nägin, kuidas Serbinot tabas teine torpeedo ja Peetri kuju lendas kolmandast luugist välja merre. Laev liikus veel veidike edasi ja vajus põhja.“