Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas tabati eestlannast kalliskivivaras  

Kui Klepinova koju tuli, siis korterisse ta kõigele kloppimisele ja helistamisele vaatamata ei pääsenud. Politsei kutsuti appi, uks murti maha, Klepinova tormas magamistuppa ja seisatas soolambana – seal seisnud laud oli kirvega puruks lõhutud. Pärlikeed, muud ehted ja hulk sularaha olid laekaist kadunud. Köögitüdruk saabus. Ütles, et läks korraks välja, aga Anna oli põgenenud. Nii kiiruga, et kübaratki kaasa ei haaranud.

Anna kurtis, et vargustele õhutanud teda suures rahahädas olnud teine eestlane, keegi Raamat. „Anna armuke on väga huvitav, kuid ebamäärane isik, kellest jutustatakse, et ta seisvat nõukogude teenistuses,“ märgib Kaja. Meest kohtu ette ei saadud.