Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas noored said valimiseks küllaldaselt vanaks 

Kuidas noored said valimiseks küllaldaselt vanaks Tõnis Erilaid , täna 00:14

Noored kliimastreikijad. Foto: Tiina Kõrtsini

Oli see nüüd Hanno Pevkuri või Andres Anvelti justiitsministriaeg, kui Tartu ülikoolilt telliti uuring, kas 16aastased noored on ikka küllalt vanad, et valima minna. Alma mater leidis, et valimisea langetamisega ei kaasne mingeid riske. Vähemalt mitte selliseid, mis pidurdaksid Eesti sotsiaalset ja poliitilist arengut, ehk teisisõnu: 16–17aastased ei erine keskmisest valijast märkimisväärselt.