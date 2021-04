Maailm Kõigi aegade parimaks peetud filmi „Kodanik Kane“ looja oli vaid 25aastane Triin Tael , täna 20:40 Jaga: M

GALERII

KINOKLASSIKA: Kuulsamaid kaadreid Orson Wellesi „Kodanik Kane'ist“. Paljud filmiteadlased on nimetanud „Kane'i“ visuaalset virtuoossust ennekõike operaator Gregg Tolandi (1904 –1948) teeneks. Foto: VIDA PRESS

„See on võrratu!“ kuulutas 25aastase Orson Wellesi debüütfilmi „Kodanik Kane“ plakat. 114minutiliseks filmikooliks kutsutud kinotehnikate pillerkaari nimitegelase prototüüp oli ilmselgelt ajakirjandusmagnaat William Randolph Hearst, kes üritas kõigi nippidega imelaps Wellesi skandaalset filmi hävitada. See paistis õnnestuvat – „Kane“ sai sületäiest võimalikest Oscaritest üheainsa ning unustati aastakümneteks. Kuidas see viimaks kinematograafia kullafondi paremikku tõusis?