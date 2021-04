Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas kalur ameeriklastele juubelimarsi tegi 

Ta kuulis oma muusikaõpetaja Adolf Vedro juures, et Philadelphia muusikaühing (Musical Fund Society of Philadelphia) kuulutas USA iseseisvuse 150. aastapäeva puhul välja ülemaailmsed võistlused – seda juubelimarsi saamiseks. Auhinnaks oli 10 000 dollarit. See oli tol ajal väga suur raha.