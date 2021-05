Eesti Raadioonu Felix Moor – wabariigi sametine hääl Tõnis Erilaid , täna 09:36 Jaga: M

GALERII

KUI REPORTAAŽ, SIIS IKKA KÕRGEMALT: Siin on Felix Moor mikrofoni haaranud raadio hõbehalli ülekandebussi katusel. Foto: Filmiarhiiv

Oli 6. veebruar 1927. Ajalehed kirjutasid, et Lõuna-Eestis on juba pajuurvad väljas ja kaitseliit peab lumepuuduse tõttu suusavõistlused edasi lükkama ning lisasid, et gripipalaviku asemel on meid tabanud raadiopalavik. Sel õhtul helises Raadio Ringhäälingu üürikorteris olnud suudio uksekell. Ainus kohalolnu, osaühistu direktor Aleksander Tamm jättis mikrofoni kus see ja teine ning ruttas ust avama. Torkas kellatiristajale, noorepoolsele väikest kasvu punapäisele kõhnavõitu mehele patsaka uudisnuppe pihku ja käsutas ta mikrofoni ette. Paari päeva pärast teatati: lõpuks on raadiosse leitud kohase hea häälega conferencier.