Eesti Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas ametnikud hävitasid 4641 veekogu Tõnis Erilaid , täna 00:06 Jaga: M

Palmse Foto: TIINA KÕRTSINI

Kui keegi juhtus kümme aastat tagasi aprillis otsima keskkonnaregistri veekogude nimistust näiteks Klooga järve või Paunküla veehoidlat, siis ei leidnud ta neid ja veel ligi viit tuhandet veekogu mitte, kirjutas täna 2011. aastal Maaleht. Ja asus uurima, kuidas need hetkega paberitest kadusid, nagu oleks lehm sabaga löönud. Looduses olid need tuhanded kõik alles, Maalehe reporter oli just Kloogal järve oma silmaga näinud.