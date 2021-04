Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas musta mehega viinalaev madalikule sõitis 

Rahva meeled pani aga kihama hoopis see, et väidetavalt oli Lyra lastiks üksjagu veine ja kõvemaidki jooke. Meeskond ei tahtnud rääkida, kuhu laadung tulnuks toimetada. Mõni ütles, et Leningradi, teine jälle, et Tallinna, ja kolmas vihjas Soomele. Ning saare tüdrukud hullusid, kui õnnetuslaevalt tuli maale suurekasvuline tüse mustanahaline mees.