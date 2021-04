Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas tekkis Eesti esimene väeühik 

Kindral Jaan Soots märkis, et 1. polk loodi, kui revolutsioon ei olnud veel süvenenud ja selle kaose tõttu võrsus väike elujõuline sõjaväeosa. Rakverest, kus polk formeeriti, saadeti see 21. septembril 1917 Volmari (Valmierasse) Riia väegrupi reservväe juhataja käsutusse. Sakslaste eest toodi polk 30. septembril Haapsallu, et saata see siis Muhumaale. Polguülem polkovnik Aleksander Tõnisson nägi selles noort Eesti rahvusväeosa ähvardavat ohtu ja viivitas käsu täitmisega. Paraku tuli kategooriline korraldus ning seega läksid kaks pataljoni teele ja sattusid kohe vangi.