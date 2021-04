Eesti EESTI OHVRITEROHKEIM LENNUKATASTROOF: 21 sõjaväepilooti hukkus Moel korstna vastu sõites Kristin Aasma , täna 20:55 Jaga: M

GALERII

19. aprillil 1977 Moe piiritusetehase juures alla kukkunud Nõukogude transpordilennuki rusud. Foto: Järvamaa muuseum / muis.ee

1977. aasta 19. aprillil riivas Tapa sõjaväelennuväljale maanduv transpordilennuk Moe piiritusevabriku korstnat ja kukkus põllule rusudeks. Surma said kõik pardal olnud 21 Nõukogude armee lennuväeohvitseri, kes kuulutati armees kohe kangelaslikult hukkunuteks, kuigi avalikkuse ees püüti õnnetust maha vaikida. Ohvrite arvult on see Eesti suurim lennukatastroof.