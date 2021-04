Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas kõhuvalukivi juures ravipidu peeti 

„Ebausk on, et kivi parandab mitmesuguseid valusid. Eriti abivalmis on ta valutavate kõhtude ja rikkiläinud seedimise vastu. Eriti veel siis, kui tegemist naisekõhuga,“ kirjutab Waba Maa.

„Rahvas liigub kivi juure kui pühal palvekäigul. Mitte ainult kohalikud inimesed ei käi kivi külastamas – kuni 30 km kauguselt ja kaugemalt tullakse... Kellel kõht on korrast ära ja valutab, see peab lamama kõhuga vastu kivi. Mida rohkem kõhtu vastu kivi hõõruda, seda kindlam on abi. Päris kindel on abi siis, kui palja ihuga kivi puudutada... Peavalu on nagu käega võetud, kui peaga kolm korda vastu kivi koputada. Haavad paranevad ruttu, kui haava suruda vastu kivi ja nii olla vähemalt viis minutit,“ väidab ajaleht. Ainuke valu, mille vastu kivilt abi ei saavat, olevat armuvalu.